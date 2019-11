FOTO: Angelina Jolie se ¡DESNUDA! y dice estar atrapada en Estados Unidos por Brad Pitt

La actriz Angelina Jolie aceptó ser la portada de la edición de diciembre-enero de Harper’s Bazaar y allí posó desnuda y habló sobre su deseo de vivir en el extranjero y por qué no lo ha podido lograr.

Angelina llevaba mucho tiempo fuera del foco de los medios y durante su divorcio con Brad Pitt se escondió aún más para mantener su tranquilidad y salud mental. Pero tres años han pasado y el estreno de ‘Maléfica 2’ le ayudaron a abrirse de nuevo a la prensa, como en esta ocasión en la que decidió posar como Dios la trajo al mundo ante el lente de Solve Sundsbo y responderle todas las preguntas al editor de la publicación Patrick Mackie.

Entre toda la entrevista se destacan varias declaraciones de Jolie, como su deseo de vivir fuera de Estados Unidos, sueño que aún no podrá cumplir por sus hijos, pues tienen que vivir cerca a su padre, Brad Pitt, y todo después del largo divorcio que protagonizaron desde 2016. “Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años… En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir”, declaró Angelina.

La actriz, que en este momento hace parte del proyecto de Marvel ‘The Eternals‘, afirmó que quiere residir en un lugar que todavía no conozca y quiere que sus hijos abran su mente al planeta entero. “Mi lugar favorito es un lugar en el que nunca he estado. Me gusta que me dejen caer en medio de algo nuevo. Me gusta estar fuera de mi elemento. Quiero que los niños crezcan en el mundo, no solo aprendiendo sobre ello, sino también viviendo y teniendo amigos en todo el mundo. El año que viene empezamos una casa en África”, afirmó.

En las páginas de la publicación también se podrá leer lo que Angelina piensa sobre los derechos de las mujeres en todas las naciones y lo preocupada que está por la seguridad de su género en algunos países.