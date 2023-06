in

The Flash la película con la que Warner Bros Pictures, esperaba que DC Comics tomara el liderato ante su rival Marvel Studios pierde velocidad, fans y taquilla en Hollywood por culpa del Hombre Araña y su aventura animada Spider-Man: a través del Spider-Verso, que se ubica de nuevo en el No.1 con $560.2 millones de dólares desplazando al velocista de los comics que cae al No.3 en su segunda semana de exhibición.

A pesar de los buenos comentarios de Flash donde actúa Sasha Calle, la actriz de ascendencia colombiana y Michael Keaton el Batman que conocieron los fans en 1989, todo parece indicar que los tres finales alternativos y el que dejaron para corte actual han generado comentarios negativos por parte de los seguidores que si no has visto en esta nota no los vamos a spoilear.

The Flash en la actualidad acumula en la taquilla USA $87.6 millones de dólares + $123.3 millones de dólares en taquilla internacional para un total de $210.9 millones de dólares que contrastan con lo hecho por Miles Morales, el Spiderman animado.

En Colombia la han visto a la fecha 722.718 espectadores.

