Después de la reunión sostenida con el presidente Gustavo Petro, el fiscal general Francisco Barbosa, dijo que las diferencias quedaron atrás y trabajaran de manera conjunta.

“Lo que existió fue unos comentarios que se dieron en un escenario totalmente distinto y que finalmente quedan totalmente superados”, manifestó Barbosa.

Además, dijo que él seguirá ejerciendo sus competencias “de persecución penal en el territorio colombiano en múltiples casos, en narcotráfico, en corrupción, en todos los temas, pero el fiscal general no será obstáculo para el ejercicio de Gobierno del presidente Gustavo Petro”, agregó el fiscal.

Petro dijo en su momento que la Fiscalía no le daba garantías

Cuando el actual presidente fue candidato, hizo un duro señalamiento al decir que no renunciaría a su fuero como senador porque las investigaciones en su contra pasarían a la Fiscalía donde no tiene garantías, a lo que Barbosa respondió que no podía buscar la presidencia “cabalgando sobre las instituciones”.