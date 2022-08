Este perrito llamado «Firu» busca un nuevo hogar que le brinde mucho amor.

Tamaño: Mediano-pequeño

-Estoy castrado.

-Me gusta que me saquen hacer las necesidades.

-Me gustan los peluches y pelotas.

-Me gusta dormir entre las cobijas

-convivo con niños

-Convivo con otros perros

Si usted lo puede adoptar por favor llamar al:3216122598.

¡Difunde!