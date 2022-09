in

En las últimas horas, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, planteó postergar la primera final de la Copa Betplay que se disputará en Barranquilla entre Junior y Millonarios, tras ser interrogado por la convocatoria de Andrés Llinás y Álvaro Montero a los partidos amistosos ante Guatemala y México, por lo que se podrían perder el primer duelo por el título con el cuadro embajador.

«En cuanto al partido de Millonarios es un tema que a lo mejor se puede lograr la postergación del partido, no sé, es una idea, no lo sé yo, depende de Dimayor. Ojalá que se llegue a un acuerdo que no perjudique a nadie. A Millonarios sé que le van a citar a (Juan Pablo) Vargas también», propuso el entrenador argentino luego de que le preguntaran por la posibilidad de liberar a Llinás y Montero antes del segundo compromiso de la ‘Tricolor’.

En cuanto a eso, puntualizó: «yo no puedo, eso es difícil. Es difícil porque estamos en un grupo en Selección y ahí sí sentaría un antecedente que después es difícil de manejar. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo».

Cabe mencionar que el juego frente a México se disputará en Santa Clara, Estados Unidos, el martes 27 de septiembre; mientras que la primera final de la Copa Colombia se jugará el miércoles 28 del mismo mes en Barranquilla.

Si estos jugadores no suman minutos en el segundo amistoso de Colombia, podrían ser tenidos en cuenta para la final con Millonarios; no obstante, la posibilidad que más pesa es la de que no puedan jugar.