[Fotos y video] ¡Qué belleza! Le celebraron la fiesta de 15 años a abuelitas de La Estrella

En total fueron 51 abuelitas de 70 años de edad, en La Estrella las que pudieron revivir su juventud y tener la fiesta soñada que por diferentes circunstancias no habían podido tener.

“Nosotros éramos del campo, de Liborina, entonces nunca nos celebraron los 15, ni siquiera nos dimos cuenta de que yo estaba cumpliendo años”, le contó Oliva Arboleda a Noticias Caracol.

Muy felices y llenas de vida se les vio a las abuelitas en compañía de sus seres queridos en este día especial para ellas, un objetivo cumplido que tambien llenó de felicidad a Olga Lucía Betancur, mamá del alcalde Juan Sebastián Abad.

Durante la celebración, la primera gestora, Olgalú, como cariñosamente la suelen llamar, les expresó a las abuelitas, «Solo quiero que se lo disfruten que se la gocen, que lo vivan como si tuviéramos esa edad de 15 años, que cuando uno tiene 15 años, el mundo gira, somos locas, pensamos lo que se nos da la gana, entonces eso es lo que yo quiero, que disfruten, que ustedes se sientan vivas, apropiadas de ese atuendo que llevan, con personalidad porque los 15 nunca se repiten. que no se les olvide eso».

Durante el momento mágico para ellas y los más de 1000 asistentes que además estaban celebrando la clausura del mes del adulto mayor, ellas no solo recibieron aplausos, mariachis y sonrisas sino tambien obsequios y lo que fue muy importante para ellas, el tradicional vals.

Por su parte el Alcalde a quien se le vio muy contento y se dejó contagiar por la elegancia de la celebración, se portó como todo un príncipe con las quinceañeras, a todas las saludó y las trató con mucha caballerosidad, no se cansó de bendecir el momento y felicitarlas durante el homenaje dedicado a ellas, les dijo, «Qué Dios me las cuide a cada una de ustedes y que Dios permita que yo pueda compartir con ustedes, porque ustedes me hacen feliz; ustedes terminan siendo mi familia y quinceañeras feliz día mamacitas hermosas, las adoro».



