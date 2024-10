El alcalde Federico Gutiérrez, celebró que la justicia no accedió a las pretensiones de la tutela con la que el senador Alex Flórez pretendía acceder a la información sobre los 501 hallazgos encontrados en la Alcaldía de Medellín.

“Los aliados de quienes saquearon a Medellín son dizque pidiéndonos la información que nosotros adjuntamos a los entes de control. Tras de gordos hinchados: saquearon la ciudad, presentamos nosotros los 501 hallazgos, los tratan de desvirtuar y tratan de acceder a la información en la que están los testigos y testimonios ¿Qué pasó? la justicia nos dio la razón y esa información es reservada de los entes de control”, explicó el alcalde.

reveló que ya son más de 600 hallazgos y todos los días llegan más testigos para dar su versión ante los entes de control.

Por su parte el Senador Alex Flórez, escribió en su cuenta de X, que: “En la tutela contra Fico el juez dice que no hubo auditoría forense sino un informe de Empalme y que lo debemos solicitar al tribunal administrativo puesto que juez de tutela no es competente para esto. FICO MENTIROSO, no hiciste ninguna auditoría forense”.

A lo que el Senador hace referencia es al obiter dicta entregado por el juez, que dice que dice en el ‘Artículo 26. insistencia del solicitante en caso de reserva’, que si el interesado insiste en las pretensiones, tendrá que hacerlo ante el Tribunal Administrativo con jurisdicción en donde se encuentren los documentos.

Ya que en el Primer punto del Resuelve de la tutela dice: “DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO dentro de la acción de tutela promovida por el congresista ALEX XAVIER FLÓREZ HERNÁNDEZ contra el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MEDELLÍN, en lo atinente al derecho fundamental de petición, de conformidad con las razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia”.

Del cual se podría inferir que las pretensiones de información fueron declaradas improcedentes.

Ganamos la tutela.

Quienes saquearon a Medellín en la Alcaldía anterior han pretendido acceder por todas las formas a los expedientes de los 501 hallazgos de irregularidades y presunta corrupción.

En los documentos aportados por nosotros desde la @AlcaldiadeMed aportamos… pic.twitter.com/9feZPVrH86 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 5, 2024

OJO: En la tutela contra Fico el juez dice que no hubo auditoría forense sino un informe de Empalme y que lo debemos solicitar al tribunal administrativo puesto que juez de tutela no es competente para esto.

FICO MENTIROSO, no hiciste ninguna auditoría forense. pic.twitter.com/0vgYVBRfzr — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) April 5, 2024

