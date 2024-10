“Respetamos y acatamos el fallo”: Fico Gutiérrez sobre pérdida de personería jurídica del partido Creemos

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el retiro de la personería jurídica del partido Creemos por parte del Consejo de Estado. Gutiérrez expresó su respeto por la decisión y afirmó que esto no afectará las posiciones de los funcionarios elegidos por Creemos. Además, indicó que como funcionario público no puede participar en política futura, dejando que los representantes del partido determinen su estrategia. La demanda presentada contra la resolución del Consejo Nacional Electoral argumenta una falsa motivación en la otorgación de la personería jurídica a Creemos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el retiro de la personería jurídica del partido Creemos, por parte del Consejo de Estado.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

“Yo me debo pronunciar como funcionario público, yo fui elegido por Creemos, que es nuestro partido. Yo soy una persona que respeta las instituciones y que contribuye a las instituciones ¿cómo recibimos esto? respetamos y acatamos el fallo, eso es lo único que yo puedo decir, no vamos a decir nada diferente”, manifestó el mandatario y líder natural de esta colectividad.

Gutiérrez explicó que pese a la decisión, esto no afecta las curules y posesiones de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores elegidos por Creemos.

“Frente a los temas políticos ya futuros, yo no me puedo pronunciar, al ser funcionario público, no puedo participar en política, no lo haría y qué es lo importante, ya que se pronuncien los concejales, los diputados, la presidenta del partido y seguramente tendrá una estrategia para la participación más adelante de elecciones, de recuperar la personería jurídica, seguramente a partir de lograr umbral en elecciones de Congreso y cosas como estas, que es dentro de la ley y la norma”, agregó.

Recordemos que el veedor Luis Humberto Guidales, quien presentó la demanda contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando una falsa motivación de la personería jurídica a Creemos.

«La resolución adolece de falsa motivación, toda vez que el legislador estatutario no ha permitido a los grupos significativos de ciudadanos puedan inscribir candidatos sin antes haber recolectado los apoyos suficientes y menos que puedan adherir a otras candidaturas por las cuales no han recolectado apoyos», dice la demanda.

Para más noticias de política.