El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se refirió a la reciente encuesta de Guarumo que lo posiciona como el alcalde con mejor calificación de su gestión en todo el país.

“Eso en lo personal genera un orgullo inmenso, pero sobre todo una responsabilidad inmensa con la gente. Yo lo único que tengo es cariño y amor por mi ciudad y por su gente”, manifestó el mandatario.

Fico Gutiérrez obtuvo 87,1 % a favor de su gestión y 10,8 % considera que ha sido mala o pésima.

“Yo gané las elecciones con un 74 % de los votos que era una votación ya histórica, pero yo gobierno para todos los medellinenses, para el 100% de los medellinenses. Aquí hay respeto absoluto por todas las opiniones, por la crítica y esta medición es el reflejo de un trabajo en equipo”, agregó.

Gutiérrez aseguró que no traicionará la confianza de la ciudadanía depositada en él y estará en su cargo los cuatro años “trabajando por mi ciudad, para mi no hay mayor orgullo que volver a ser alcalde de mi ciudad, caminar las calle, estar con mi gente”.

Al final, el burgomaestre se dirigió a quienes no votaron por él o no aprueban su gestión: “Quiero hablarle a quienes no votaron por nosotros, que también se sientan representados, que aquí este es un proyecto que tiene que estar enmarcado en la transparencia, en la austeridad, en el cariño por la gente, en solucionar los problemas de todos”, aseguró Fico Gutiérrez.

En la medición también resaltan las gestiones del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay; y el alcalde de los bogotanos, Carlos Fernando Galán.

