VIDEO. “Petro entregó las armas, pero no desmovilizó el espíritu”: Fico Gutiérrez durante las marchas en Medellín

Tal y como lo informó en su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, participó de la ‘Marcha de las Mayorías’ realizada la mañana del martes 20 de junio en Medellín.

El también exalcalde de Medellín, manifestó sus principales objeciones al Gobierno de Gustavo Petro, sobre las reformas, las negociaciones con los grupos ilegales dentro de la ‘Paz Total’ y los escándalos protagonizados por Laura Sarabia y Armando Benedetti.

“Nos hemos sumado a la marcha como un ciudadano más, que le duele el país, que le preocupa Colombia y que le preocupa Medellín. Vemos que Colombia no va bien, vamos muy mal, nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Todo lo que tocan lo destruyen”, dijo.

Fico Gutiérrez también habló sobre el ELN y las declaraciones en la que dijeron que no dejarán de secuestrar y extorsionar: “Son unos sinvergüenzas y el presidente Petro lo que está haciendoles es el juego (…) Un país no se puede entregar nunca a las estructuras criminales, esa ha sido nuestra posición, pero ellos tienen otras. Petro entregó las armas, pero no desmovilizó el espíritu”, agregó.

El excandidato a la Presidencia dijo que en los próximos días dará a conocer su decisión sobre su posible aspiración a la Alcaldía de la capital antioqueña.

