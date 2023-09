in

Ferxxo en el Universo Marvel «villano o superhéroe» que enciende las redes sociales.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Los anuncios de los comics siempre serán noticia y Marvel lo sabe. Todo parece indicar que Feid «Ferxxo» hará parte de una aventura de la casa de los Avengers y sus comics, los cuales quieren ir sobre la senda del mercado de figuras latinas. Bad Bunny que había sido anunciado para representar a «El Muerto» y quedó en el aire. Con el mensaje de «Mor, ¡algo está por suceder en el universo Marvel!. No te esperabas este ‘priviusito’, pero seguro te va a parecer muy chimba. Muy pronto». El cantante urbano novio de Karol G logró que internautas y fans enloquecieran pidiendo más detalles. Recordemos que «los Avengers» Urbanos fue un proyecto en el que participó hace tres años pero que Marvel, haya compartido la imagen con su sello antes del 29 de septiembre ya es un noticionón. Asechado por fantasmas, micrófono en mano y un «monster truck», luciendo su look además color característico Ferxxo ya es tendencia mundial con 1.2 millones de me gusta en instagram Marvel que es seguido por 60 millones de fans y a él lo siguen 12.3 millones de seguidores, quienes están atentos del anuncio qué será una sorpresa de comic 2023 con su participación.

LOS AVENGERS URBANOS



Lee más noticias de entretenimiento.