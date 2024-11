Fernán Martínez se despachó como gurú de artistas y habló lo que piensa de Juanes y Shakira entre otros artistas.

Cuando Fernán habla se sabe que puede causar un revuelo y esta vez lo hizo al analizar las carreras actuales de Shakira, Karon G, Juanes, Alzate y Yeison Jiménez entre otros. Lo primero que hay que decir que detrás del éxito de Sofía Vergara, Cristina Saralegui, Enrique Iglesias, Julio Iglesias y otros representativos Fernán ha estado en sus exitosas carreras . Juanes fue parte de los artistas que llevó por un buen camino para brillar con su asesoría. Lamentablemente las cosas no salieron como esperaba, ya que ese «matrimonio» terminó con ruidos y un distanciamiento. De Juanes dice que «no ha oído nada, que le dijeron que iba a montar un restaurante». Para él «se esconde, se apagó, se suicidó porque él no maneja bien el marketing, maneja una imagen rara, se deforma, sus pelos, su barba, no le pega musicalmente”. Lo que cayó como un baldado de agua en el medio y amigos del cantante. Según él «Juanes tenía unas visiones diferentes de vida y no congeniaron», obligándolo a terminar su relación.

Esta declaración hizo parte de una charla de revelaciones con Juan Diego Alvira en el Canal UNO. Donde expresó sus puntos de vista de la carrera de varios colombianos.

“Hay mucho talento en Colombia. Lo de la ‘Bichota’ es impresionante, creo mucho en Manuel Turizo, puede ser el que le pegue al perro otra vez. Hay cantantes de música popular que no han logrado pegar en México, ni Jessi Uribe ni Alzate, ninguno ha podido llegar a México”

Fernán no tuvo un buen momento con Shakira

Sobre Shakira, que la trató como una señora por la edad, Fernán recordó una anécdota. Primero la barranquillera «no es santo de su devoción» por un momento profesional. “Cuando trabajé con Juanes, tuvo un par de desplantes con él, a mí me saludaba, pero a Juanes lo ignoró un par de veces, no me gustó. Además, su relación con De la Rúa, sus negocios, no me gustaba. Pero cada vez que la veo cantar, bailar, es muy buena”. Le admira porque está vigente en esta nueva generación en plataformas y lo que hizo con Bizarrap le llamó la atención.

Martínez también fue asesor de James Rodríguez, a quien para él le llovían las mujeres, su mayor debilidad y una de ellas fue una Miss Universo, que pidió estar con él. De Greeicy Rendón dijo que esperaba que iba a volar pero se detuvo. «Algo similar le pasó a Martina La Peligrosa que se aflojó cuando tenía todo».

En la charla, no faltó preguntarle sobre Julio Iglesias y éste recordó que consiguió su trabajo como manager de español, «gracias a una carta que le escribió como fan enamorado». Fernán Martínez, tuvo un espacio para decir que Petro perderá las elecciones en el 2026, «un matrimonio falso con Francia» y que no entiende cómo la esposa del presidente va al Canarval de Barranquilla, ya que pasará un mal momento.



