El pasado 24 de noviembre Yolimar del Valle una mujer de nacionalidad venezolana fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja sentimental. Lamentablemente, tras estar en la UCI en coma inducido casi una semana, se confirmó que falleció el 29 de noviembre.

Yolimar del Valle E., R., tenía 35 años de edad e ingresó a un centro asistencial del municipio de Itagüí el viernes pasado, con múltiples quemaduras de cigarrillo en el abdomen, tórax, el clítoris y ano. Además, de golpes contundentes y varios hematomas delicados.

Por un testimonio familiar, se conoció que la víctima, llevaba viviendo 7 años en Colombia, trabajaba en restaurantes haciendo oficios varios, y que desde hace aproximadamente 4 meses conoció a su pareja y hace 3 meses se había ido a vivir con él.

Asimismo, expresó que Yolimar no contestaba las llamadas y no los iba a visitar, y es hasta el día 24 de noviembre que tienen razón de ella, pero no la que esperaban.

A las 3:00 de la mañana que Luis, pareja de la víctima y quien ahora es buscado por feminicidio, llamó para informar que había dejado a Yolimar en el hospital.

Luis Fernando A., P., de 29 años y oriundo de tierra alta córdoba es el principal y único sospechoso de este feminicidio y está siendo buscado por las autoridades.

