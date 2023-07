Fellece Tony Bennet «una de las grandes leyendas de la música»

A los 86 años, falleció Tony Bennet una de las leyendas de la música. Varios artistas lamentan su deceso entre ellos Juanes.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Anthony Dominick Benedetto cuyo nombre artístico es Tony Bennet, será recordado como uno de los mejores cantantes del Siglo XX y que el Siglo XXI, quien logró a través de sus presentaciones dejar un legado en sus duetos al lado de figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía y Gloria Estefan, Vicente Fernández y Juanes entre otros. Con un estimado de 50 millones de discos vendidos, 20 Premios Grammys siendo el nominado de mayor edad, reconocimientos de presidentes, academias de música y fundaciones reconocieron en él su compromiso con la música y la formación de artistas.

Juanes como colombiano, logró codearse al lado de este icono de la música considerado una leyenda de la talla de Frank Sinatra, Ray Charles, Sammy Davis Jr y Dean Martin debido a la elegancia y porte que será recordado hoy y por varios días en las estaciones de radio. Precisamente, Juanes dejó un sentido mensaje en instagram: «Mi más sentido pésame a toda la familia Bennet por la partida del gran Tony. Tuve la oportunidad de conocer a un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso, que me enseñó demasiado en corto tiempo. Los mejores recuerdos de Mr Tony Bennet, entre ellos un Casete con sus lecciones de canto que me regaló, vivirán conmigo para siempre». Ya que ambos compartieron un momento especial en la grabación de los «Duets» un álbum en el que Tony Bennet, dejó claro que la música y las voces son universales. Tony Bennett en The Shadow of Your Smile (from Duets: The Making Of An American Classic) estuvo al lado del cantante colombiano para él un momento histórico.

Sigue más noticias de entretenimiento