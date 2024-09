Los Ángeles (EE.UU.), 1 dic (EFE).- La actriz Felicity Huffman, conocida por su papel en 'Desperate Housewives', habló este viernes sobre el escándalo de admisiones universitarias que la llevó a prisión y aseguró que sintió que no tuvo otra opción más que "romper la ley".

"Sentí que tenía que darle a mi hija una oportunidad de futuro… Lo que significaba que tenía que romper la ley", dijo la actriz en una entrevista al canal de televisión KABC ABC de Los Ángeles (California).

En 2019, Huffman fue condenada a 14 días de cárcel por haber participado en una red de sobornos millonarios para facilitar el ingreso de su hija en prestigiosas universidades de Estados Unidos, una decisión que en aquel entonces ella misma tachó de "estúpida".

En la entrevista la actriz aseguró que sintió dudas sobre el resultado del examen de su hija Sophia y que en concreto pagó 15.000 dólares para que se falsificaran los resultados de la selectividad.

Huffman también confesó sentir una 'culpa interminable' tras su decisión y narró que un año después de sus actos, el FBI estuvo en su casa para llevarla custodiada.

"Literalmente me acerqué a una de las personas del FBI con una chaqueta negra y una pistola y le dije: '¿Esto es una broma?'", recordó.

La condena de Huffman, que se declaró culpable, también incluía una multa de 30.000 dólares, un año de libertad supervisada una vez que saliera de la prisión y 250 horas de servicios comunitarios que cumplió en New Way of Life, una organización que ayuda a mujeres excarceladas.

Huffman fue la primera condenada por su papel en la millonaria red de sobornos universitarios por parte de familias adineradas que destapó el Departamento de Justicia en 2019.

El escándalo también involucraba a 33 padres de familia entre los que se encontraban la actriz Lori Loughlin y su esposo Mossimo Giannulli, por causas similares, y quienes tiempo después también fueron declarados culpables.

Por: EFE