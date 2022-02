[Video] La felicidad de una trabajadora bananera por el pago de su quincena

in

Según cifras de la Asociación de Bananeros de Colombia – Augura -, en Urabá hay alrededor de 2. 500 mujeres trabajando en fincas bananeras, en las últimas horas, una de ellas se ha robado las miradas y ojos de admiración en las redes sociales.

Video tomado de @Migentebella

Su felicidad es contagiosa, en la grabación se le ve sonriente y bailando por que ya le habían pagado su salario.

«Buenas tardes mi gente bella, hoy es viernes de pago mi gente, nos ponemos bellas porque el que no tiene plata no se pone lindo, no se pone bella, porque yo ando es ay, ay, tiqui, tiqui, bella hoy», decía la feliz mujer y cierra la grabación bailando.

Dato: En el Urabá antioqueño, las mujeres cabezas de hogar representan el 10% del total de trabajadores directos. Todas enfocadas en tema de manejo poscosecha, selección y empaque.

