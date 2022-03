Federico Gutiérrez se reunirá con Juan Manuel Santos para hablar de los Acuerdos de Paz

in

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez anunció que se reunirá en los próximos días con varios políticos del país, con los que no solo busca apoyo sino tratar varios temas de interés para el país.

Entre estos políticos se encuentra el expresidente Juan Manuel Santos, con quien busca reunirse para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz. En su momento hablaré con el expresidente Juan Manuel Santos sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, donde garanticemos la seguridad, pero sobre todo la inversión. No me voy a devolver en una discusión de cinco o seis años, voy a dar cumplimiento al Acuerdo, pero eso también implica que las Farc cumplan pues no lo han hecho. Mi eje de la paz son las víctimas”, aseguró.

Cabe resaltar que Federico Gutiérrez ya se ha reunido con varios sectores políticos, y según ha manifestado espera reunirse con los que sea posible. “He tenido acercamientos con sectores liberales, con Cambio Radical. Tuve una conversación larga con Germán Vargas Lleras. Ahora, con la U, a la que agradezco su apoyo”, expresó Gutiérrez.

