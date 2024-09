FEDEGÁN propone combatir la desnutrición impulsando el consumo de leche en sectores populares

El presidente ejecutivo de Fedegán, José Felix Lafaurie Rivera, propuso impulsar el consumo de leche en los sectores populares del país, para combatir las cifras de desnutrición de la niñez en Colombia.

“¿Qué hacer para que, en un país que quiere ser ‘potencia de vida’, a nadie se le niegue un alimento que es vida?”, fue el interrogante con el que el líder de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) cuestionó la poca voluntad política de los gobiernos de las últimas dos décadas, tiempo en el que ha lanzado propuestas para reducir la situación de pobreza de los ganaderos productores de leche y mejorar la nutrición de las familias menos favorecidas, pero no ha encontrado respuesta.

Sigue al canal de WhatsApp de Política

“En 2022, el 33,6 % de la población estaba por debajo de la línea de pobreza monetaria, es decir, tenía un ingreso mensual de hasta $396.864, mientras el 11 % sufría pobreza extrema, con no más de $198.698”, indicó citando las cifras del DANE.

Añadió que en el campo la situación es aún más crítica, “con 45,9 % de pobreza monetaria, ¡la mitad de la población!, una condición que, dicho sea de paso, cobija a los productores de leche, en su mayoría pequeños campesinos minifundistas”.

Indicó además que los porcentajes esconden la realidad, “que se destapa cuando ese 33,6 % se transforma en más de ¡18 millones! de pobres, y ese 11 % en casi ¡7 millones! que, en 2022, vivían y, por supuesto, comían con $6600 diarios”.

Sobre la desnutrición

Lafaurie también citó cifras alarmantes sobre la desnutrición en Colombia. “El tema de la desnutrición no se limita a la niñez y la mortalidad infantil, pero aunque un solo niño muerto es una desgracia, y una enorme que murieran por esa causa 325 en 2022 y 246 en 2023, la desnutrición invisible, esa que no mata niños ni adultos, pero disminuye su humanidad a límites aberrantes, es un universo dantesco de 18 millones de humanos viviendo en condiciones ‘infrahumanas’, pues una persona que apenas llega a los $400.000 mensuales de la pobreza monetaria, si paga arriendo no come”.

Recordó que recientemente envió un SOS a la ministra de Agricultura, sobre las disfunciones de la cadena láctea, que afectan a los productores de leche y muy especialmente a los que hacen parte de la pobreza rural.

En la misiva, el dirigente gremial le planteó a la alta funcionaria propuestas para romper esa inequidad estructural del consumo, “propuestas que hemos presentado a todos los gobiernos, desde hace 20 años, siempre recibidas con ‘buenos ojos’ pero con escasa voluntad política”.

1- Un fondo tripartito para que el presupuesto nacional, los recursos ganaderos y la industria, se unan, para que esta última ofrezca a los sectores populares leche pasteurizada -no ultra-, en empaque sin pretensiones y sin gastos de publicidad.

2- La reorientación de las compras públicas, con leche de producción nacional en la dieta diaria de la Fuerza Pública, en los jardines del ICBF y en la mezcla de la bienestarina. Además, leche diaria y no jugos azucarados como elemento obligatorio para los contratistas del PAE, para que los niños reciban en la escuela lo que no reciben en sus casas.

“Hay que hacer algo para que a más de 300.000 pequeños ganaderos, muchos de ellos dentro de las cifras de pobreza rural, no les paguen por un litro de leche en finca menos de lo que cuesta cualquier bebida azucarada”, afirmó en su columna de opinión.

Para José Felix Lafaurie, es necesario hacer algo para que la leche deje de ser un “costoso producto en hermosas cajas” con un valor mayor a lo que contienen.

Para más noticias de Colombia.