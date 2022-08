in

Luego del sorteo que se realizó el pasado 1 de abril en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Doha, se definió que Qatar, el anfitrión, y Ecuador sería el partido inaugural del Mundial.

No obstante, conforme al calendario oficial, el encuentro que le daría inicio a la Copa del Mundo sería Senegal vs. Países Bajos, que fue programado para el lunes, 21 de noviembre, fecha en que la que programación había quedado de las siguiente forma (hora colombia):

Grupo A: Senegal-Países Bajos (5:00 a.m.)

Grupo B: Inglaterra-Irán (8.00 a.m.)

Grupo A: Qatar-Ecuador (11:00 a.m.)

Grupo B: Estados Unidos-Gales (2:00 p.m.)

Por falta de oficialización, la FIFA adelantaría un día el torneo para que inicie el domingo, 20 de noviembre, con el juego Qatar vs. Ecuador.

Todo esto porque desde Alemania 1974 hasta Corea del Sur y Japón 2002, el encargado de abrir el Mundial fue el campeón del certamen anterior, mientras que desde Alemania 2006 hasta Rusia 2018 ha sido el local el que ha abierto el torneo.

De esta forma, lo más seguro es que sea aprobado este cambio y que el Mundial 2022 comience un día antes de lo programado.