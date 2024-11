¡Fe en la humanidad! Neymar habilitó su lujoso helicóptero y el avión para rescatar damnificados por las inundaciones en Brasil

Neymar habilitó su lujoso helicóptero y su avión para rescatar damnificados y transportar ayudas humanitarias a los damnificados por las inundaciones en Brasil.

El crack del fútbol mundial mostró parte de las tareas en las que su equipo está apoyando y lo hizo, señalando que no se trata de un acto publicitario.

El jugador señaló que aunque no le gusta mostrar el apoyo que brinda, lo hace en este caso para tratar de motivar a todos los que puedan a hacer lo mismo.

A través de su cuenta de Instagram escribió: “Momento delicado que está pasando nuestro Brasil y ayudar NUNCA es demasiado”.

El brillante jugador indicó que independientemente de la condición financiera, todos pueden aportar, “lo que importa es lo que llevas en el corazón”, dijo.

Igualmente agregó que “no me gusta y no me gusta publicar todo lo que hago o ayudo, porque se hace desde el corazón, no desde el compromiso”.

Sin embargo, explicó las razones por las que se animó a publicar. “Este post es para animar a más gente a ayudar.

El agradecimiento de Neymar a sus pilotos y colaboradores

En el mismo mensaje, Neymar agradeció a los pilotos de su avión y helicóptero y a todos los involucrados en las tareas que están desarrollando.

Finalmente indicó que “estoy aquí de lejos rezando para que todo vuelva a la normalidad”.

Algunas de las labores de rescate y ayudas se concentran en Eldorado do Sul, un municipio de más de 42.000 habitantes.

Esa población se encuentra completamente inundado y tiene a niños, adultos mayores y personas enfermas en una crítica situación.

Hasta el momento las autoridades han establecido que cerca de un centenar de personas han muerto, poco más de 120 están desaparecidas y más de 370 están heridos.

Se estima además que más de 250 mil personas han tenido que abandonar su hogar y por ello la impresionante movilización social para ayudar a los afectados.

Hasta ahí los damnificados más graves, sin embargo, los registros oficiales establecen que por lo menos 2 millones de habitantes han sufrido algún tipo de afectación.

