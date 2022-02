Farruko predicó la palabra de Dios y pidió perdón por su canción ‘Pepas’

El cantante puertorriqueño Farruko, sorprendió a sus seguidores durante un concierto durante este fin de semana, pues en vez de interpretar sus canciones habló de su acercamiento con Dios.

Farruko habló del vacío que sentía y su acercamiento con Dios

Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, les confesó a sus seguidores en el FTX Arena de Miami que sentía la presencia de Dios. «Todos somos pecadores, lo dice la palabra de Dios, aquí no hay ni uno bueno», dijo.

Habló del vacío que sentía, «he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente, tuve la canción número uno del año pasado pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío (…) teniendo todo, mis hijos no podían verme».

También pidió perdón por las letras de sus canciones entre ellas ‘Pepas’ (2021), que hace referencia al consumo de drogas, dijo, «me creía mi propia mentira que porque mi canción estaba número 1, yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones que le decía a la gente empépate, tomate una pastilla pa’ que seas feliz y vive la vida».

Y añadió, «yo no me siento orgulloso de eso, sabrá Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón, valoren la vida».

No obstante, las palabras que muchos aplaudieron, fueron rechazadas por muchos de sus seguidores, uno de ellos comparó el evento con una misa, por lo que en la cuenta oficial de Farruko, se ratificó su conversión religiosa y su disposición a devolver el dinero al fans por la entrada al concierto, «Si aceptas a Cristo se te devuelve con bendiciones y amor. Dios Te Bendiga. Te amo mucho», le dijo.

Para leer sobre otros famosos, clic AQUÍ.

Le podría interesar: