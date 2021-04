La cantante colombiana Farina estuvo en entrevista con el reconocido locutor y comediante “El Molusco”, allí estuvo hablando de sus inicios, y muchos de los internautas vieron sus declaraciones como ‘sátiras’ para una de las artistas paisas.

De acuerdo con la grabación que circula en redes sociales, Farina aseguró que ella fue la primera colombiana que hizo música urbana, la primera que salió en las plataformas nacionales a cantar y a rapear aunque habían otras aristas.

“Yo no sabía cómo ir a un estudio, yo no tenía un novio productor que me produjera mis canciones”, dijo Farina en la conversación.

¿Indirecta para otras en el género?