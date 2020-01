Fans de ‘Capitana Marvel’ están ¡DICHOSOS! Su secuela ya estaría en marcha

El universo de los ‘Avengers‘ no se agota y ‘Capitana Marvel’ ya tendría en preproducción a su continuación, cinta de la que aún no se conocen muchos detalles.

En Twitter miles de usuarios ya están reaccionando con alegría a esta noticia, pues quieren saber cómo continúa la historia de Capitana Marvel, cuya cinta contará con los guiones de Megan McDonnell, quien fue la líder de la serie ‘WandaVision‘ para Disney+.

Varios medios internacionales afirman que la historia de esta nueva película se desarrollará en la actualidad (y no en los 90 como la primera entrega) y que Anna Boden y Ryan Fleck no estarán en la dirección del filme, pues no terminaron en buenos términos con los estudios. Se dice que ‘Capitana Marvel 2’ estaría en las salas de cine en el año 2022.