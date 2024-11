¿Faltaron leyendas? Atlético Nacional homenajeó a cinco de sus históricos

Atlético Nacional inauguró el muro de las leyendas verdolagas con cinco nombres, pero sin duda, para muchos de los aficionados, quedará faltando espacio para los que merecen una placa allí.

El homenaje fue para Francisco ‘Pacho’ Maturana, Víctor Hugo Aristizábal, Macnelly Torres, René Higuita y Andrés Escobar, éste último representado por el ‘Sachi’.

Todos ya tienen su espacio en el muro de las leyendas del equipo, en el que seguro, en el futuro quedarán inscritos muchos más de los que ayudaron a construir la historia del más veces campeón.

A través de las redes sociales los hinchas se pronunciaron y muchos pidieron otros nombres en ese sitial de honor.

Uno, que además de hincha hizo parte de la gran historia del verde paisa, fue Jhon Jairo ‘la Turbina’ Tréllez, que no ocultó su sorpresa y así lo plasmó en X

¿Qué dijo Tréllez sobre el homenaje a las leyendas?

A través de su cuenta de X, Jhon Jairo ‘la Turbina’ Tréllez, ganador de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, se refirió al homenaje a varias leyendas.

El ex jugador verdolaga escribió que “los del verde no invitan a los que realmente hicieron historia, pero la historia no la van a ocultar”.

Algunos seguidores del verde paisa le respondieron, unos apoyándolo y otros apartándose de la posición del ex delantero.

El homenaje, realizado el pasado martes 30 de abril, fue para cinco figuras.

En lo que muchos coinciden, es que no se podía hacer un homenaje para los muchísimos ídolos verdolagas.

Algunos, incluso, le criticaron que el pronunciamiento pareciera desconocer a los agasajados como Maturana, Aristi, Macnelly, René y Escobar.

Y es que para Tréllez, no fueron llamados ‘ los que realmente hicieron historia”, expresión exacta con la que muchos no están de acuerdo.

El muro, como se puede observar, tiene mucho espacio disponible y, seguramente, seguirá siendo ocupado por otros grandes nombres verdolagas.

