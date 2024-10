En las últimas horas se conoció la triste noticia, falleció la actriz británica de teatro y cine Glynis Johns.

La estrella de teatro y cine ganadora del premio Tony que interpretó a la madre de los niños en la película ‘Mary Poppins’ ha muerto a los 100 años.

Mitch Clem, su manager, ha confirmado que murió este jueves (4 de enero) en una residencia en Los Ángeles.

Medios locales han detallado que la por causas naturales.

«Hoy es un día triste para Hollywood. Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood», dijo Mitch Clem.

Así despiden en redes sociales a la actriz Glynis Johns

Glynis Johns ¡Hasta siempre, señora Banks! pic.twitter.com/NZTCpMAa2c — Javier Arcas (@_JavierArcas_) January 4, 2024

that’s MY favourite little feminist☹️☹️☹️ oh glynis johns…. pic.twitter.com/oZewFbZT4F — cait (@rebecccawelton) January 4, 2024

Sondheim wrote Send in the Clowns specifically for her. A true musical theatre ACTOR and a legend. RIP Glynis Johns. The night smiles for you. pic.twitter.com/T8I1WqZRfl — Emily Clark (@emilyabclark) January 4, 2024

only Glynis Johns could make “you better fuckin’ figure it out” sound this classy.

pic.twitter.com/xJxDqVhskf — ryan mccabe (@ryanmccabe) January 4, 2024

