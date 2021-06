Águilas Doradas anunció contratación de extranjero

El volante Facundo Ospitaleche se sumó al proyecto de Águilas Doradas para la temporada 2021-II. El uruguayo viene de jugar en Fénix, equipo de la Primera División de su país.

“Me he sentido muy bien, recién estoy conociendo la ciudad y he recibido un buen trato. Las expectativas mías son muy altas, quiero que me vaya muy bien en el club y cumplir los objetivos de la institución”, expresó el deportista.

El futbolista de 25 años destacó sus condiciones, las cuales espera expones en el equipo del oriente antioqueño.

“Soy un mediocampista que puede jugar en varias posiciones, pero más en el doble 5, porque tengo dinámica y juego de ida y vuelta. Ya hablé con el profesor Stifano sobre su estilo de juego y lo que él quiere de mí”, agregó Ospitaleche.

El mediocampista además ha tenido participación con la camiseta de la selección uruguaya en categorías juveniles. En el Campeonato Sudamericano Sub-17 obtuvo el cuarto puesto y en el Mundial de la misma categoría aquel año alcanzó los cuartos de final.

El nacido en Uruguay es la segunda incorporación de Águilas Doradas para la nueva temporada, sumándose al defensor central Oswaldo Henríquez.

Ficha del jugador Facundo Ospitaleche

Nombre: Facundo Ospitaleche

Fecha de nacimiento: 11 de abril de 1996

Lugar de nacimiento: Montevideo, Uruguay

Posición: Volante

Clubes

Defensor Sporting (Uruguay) – 2015/2016

Venados (México) – 2016/2017

River Plate (Uruguay) – 2017

Defensor Sporting (Uruguay) – 2018

River Plate (Uruguay) – 2018

Fénix (Uruguay) – 2021