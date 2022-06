ATENCIÓN: Fabián Sanabria quedó en libertad porque rechazaron apelación

El sociólogo y docente universitario Fabián Sanabria, quien está siendo acusado del delito de acceso carnal violento agravado por la confianza por la presunta violación a un joven estudiante, quedó en libertad.

Ahora el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá negó los recursos de la Procuraduría y la Fiscalía para revocar una anterior decisión en la que Fabián Sanabria fue dejado en libertad.

El fallo no expone que no hay pruebas en contra de Sanabria, sino que lo expuesto por la Procuraduría no sustenta el recurso de apelación a la decisión tomada anteriormente y que, al parecer, no comprendieron lo dicho en primera instancia.

Cabe mencionar que Fabián Sanabria está envuelto en este proceso judicial por la acusación de un joven en la que se presume que fue violado sexualmente cuando fue llevado a la vivienda del profesor universitario con la excusa de que lo ayudaría a conseguir trabajo.

Allí, presuntamente, le habría dado una bebida con una sustancia que lo mareó y posteriormente lo habría sometido a la violación.

Es de anotar que en este caso particular la investigación contra Sanabria continúa abierta, aunque ya le habían archivado uno de los expedientes.

