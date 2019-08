Ezra Miller se fue de “perreo intenso” a una disco gay en México

El actor de Hollywood Ezra miller sorprendió a muchos en México cuando llegó a una discoteca gay a bailar reguetón “como cualquier mortal”.

No es la primera vez que Ezra llega muy campante a México a vivir sus sitios turísticos como cualquier turista. En junio pasado visitó Ciudad de México junto a su banda Sons of an Illustrious Father para tocar en el Bajo Circuito de la Condesa. Esta vez nadie sabe si está grabando una película en la ciudad azteca o simplemente está de vacaciones, lo que sí es cierto es que se al gozó completamente.

Una usuaria publicó en redes sociales que cuando menos se lo esperaba, su amiga se dio cuenta que Flash en ‘La liga de la justicia’, estaba “perreando” al son de reguetón detrás de ellas. Se dice que el actor bailó toda la noche varios ritmos de moda y luego dejó el antro gay Rico Club, ubicado en al zona rosa, para caminar con sus dos acompañantes por las calles de C.D., además tampoco perdió la oportunidad para simpatizar con los animales. “¡Mi perro besó a Ezra Miller! Mi perro besó a Ezra Millerrrrrr!!!!!”, publicó otra usuaria mexicana.