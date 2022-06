En redes sociales han viralizado imágenes que dejan ver el un extraño fenómeno atmosférico que causó pánico en Cincinnati – Ohio – Estados Unidos.

A través de Twitter publicaron un vídeo de un raro fenómeno atmosférico que causó un impactante efecto visual: las nubes parecen como si fuera una ola gigante avanzando hacia una zona residencial.

De acuerdo con medios locales, en el lugar donde ocurrió el fenómeno atmosférico se han presentado grandes tormentas eléctricas.

Aunque es un fenómeno muy poco común, algunos usuarios comentaron que habían presenciado cosas similares.

De acuerdo con expertos, se trata de un tipo de nubes conocidas como «arcus» o «nubes rodantes» y se dan cuando las corrientes de aire y la estática moldean el vapor de agua con una forma circular.

A roll cloud is a low, horizontal, tube-shaped, and relatively rare type of arcus cloud. This unusual view is believed to come from Cincinnati, Ohio and shows a huge formation of clouds rolling towards a row of neat houses [source: https://t.co/yNkMtNWjBU] pic.twitter.com/uxgaeJbC91

— Massimo (@Rainmaker1973) June 16, 2022