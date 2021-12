La Fiscalía General de la Nación, confirmó que fue capturado un hombre acusado de extorsionar a un médico de Medellín.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el médico de 37 años de edad, empezó a recibir llamadas amenazantes desde el pasado 9 de noviembre, «le pidió verse con él y de no aceptar instauraría una denuncia por presuntamente haber sostenido relaciones sexuales cuando este tenía 16 años de edad», indicó la Fiscalía.

Indicaron además que el presunto victimario le habría exigido al médico que le pagara sus estudios de barbería, los materiales que le solicitaran, además de una motocicleta que tenía el valor de 12 millones de pesos.

Entre el 10 y el 25 de noviembre la víctima le consignó la suma de $4.340.000.

El 9 de diciembre de 2021 el presunto extorsionador, se presentó al sitio de trabajo de la víctima y de manera agresiva le exigió 12 millones de pesos, a cambio de no hacer pública su orientación sexual y no dañarle su reputación, además le manifestó que no se retiraría del lugar sin el dinero.

Al ver la actitud violenta del presunto victimario, el médico le entregó $2.000.000 y en ese momento es sorprendido por la Policía Nacional quien hizo efectiva la captura en situación de flagrancia.

El hombre de 27 años de edad fue presentado ante un juez por el delito de extorsión agravada y él impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.

