Reportan explosión fuera del aeropuerto de Kabul

El portavoz del Pentágono, John Kirby, fue el encargado de anunciar este jueves 26 de agosto que se había producido una explosión fuera del aeropuerto de Kabul.

A través de su cuenta de Twitter Kirby expresó, «Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul. Las bajas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos».

Luego de que se conociera el ataque, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido advirtieron a sus ciudadanos que evitaran viajar al aeropuerto de Kabul debido al riesgo de ataques.

