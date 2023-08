La explosión de candidaturas del Valle de Aburrá

in

Estamos ante un estallido electoral. En nuestra ciudad metropolitana más de 80 candidaturas se disputan las 10 alcaldías municipales del Valle de Aburrá.

Aquí algunos datos interesantes: de las 83 candidaturas, sólo hay 15 candidatas mujeres. Para la Gobernación no hay ninguna candidata; cero. Me disculparán, pero no hay ninguna duda de que existen mujeres igual o mucho más capacitadas para servir como Gobernadoras que los candidatos actuales.

No deja de llamar la atención que en un mundo donde con demasiada frecuencia son hombres heterosexuales y blancos tomando todas las decisiones públicas, sólo 15 mujeres se disputan ser las próximas alcaldesas en el Valle de Aburrá. Las mujeres son más de la mitad de la población de nuestra región y a la vez representan menos del 20% de las personas que en esta ocasión aspiran a tomar decisiones en este cargo, es llamativo que en municipios como Envigado no hay ninguna candidata.

Ahora bien, esta explosión de candidaturas se materializa en municipios como Sabaneta, Bello, Itagüí y Medellín donde hay 9 o más candidaturas y casi todas por firmas. Tan solo en Medellín, hay 16 candidaturas y el 90% de los candidatos parecen querer continuar con el molde de candidato bacán de camisa azul y jean.

Este estallido electoral agudizará una campaña electoral que lleva más de un año en proceso. Una campaña que se enfoca más en lo que se aparenta ser, que en visiones reales de transformación para una ciudad metropolitana con una crisis climática encima; una ciudad aplazada como dice mi amigo Jorge Pérez.

Esta explosión de proyectos políticos genera muchas preguntas. Por ejemplo: ¿De dónde sale tanta plata para financiar campañas tan costosas?, ¿por qué seguimos siendo incapaces de establecer una visión metropolitana para atender los retos sociales, económicos y ambientales de nuestra región metropolitana? ¿Volverán los egos a demostrar la tradicional (in)capacidad de construir procesos de construcción colectiva de nuestros políticos?

