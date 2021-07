Video: Luis Pérez se reunió con otros exgobernadores del país, en el marco de la Alianza de las Regiones

Esta semana, el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se reunió con el equipo de la Alianza de las Regiones, conformado por diferentes exmandatarios del país, en la búsqueda de fortalecer la iniciativa que busca ser una voz para Colombia, escuchando desde el interior a cada región para crear soluciones efectivas que ayuden al país.

“Nos hemos reunido con la Confederación Nacional de Comunales que cuenta con 62.000 organizaciones y un aproximado de 6 millones de afiliados y con las dos Federaciones de Ediles de Colombia que cuenta con líderes sociales en cada rincón del país. Con ellos vamos a crear ideas para reconstruir un nuevo país y hacer acuerdos de gobierno contra la pobreza, la falta de presencia del estado en sus territorios y contra la corrupción”, afirmó la Alianza de las Regiones.

Lea también: Asesinaron a un Policía en Apartadó, Antioquia

Internet, un punto clave para comenzar la equidad en el país

Uno de los temas tratados fue la falta de acciones frente a la inequidad en conectividad y acceso a internet. Actualmente el 70% del territorio y más de la mitad de los ciudadanos no tienen conectividad. De los 50 millones de colombianos, 26 millones no tienen acceso a Internet, siendo los estratos 1 y 2 los más afectados especialmente en las zonas rurales. Por otra parte, los habitantes que tienen acceso a internet cuentan con una baja calidad en el servicio, que por lo general no supera las 2GB.

Frente a esta situación, la alianza de las regiones propone crear una revolución de la internet que favorezca principalmente a los sitios más alejados del país. Con la llegada de la pandemia, se hizo más evidente la situación de muchos campesinos quienes desde hace año y medio no pueden acceder a educación por no contar con el servicio adecuado de internet. Por otra parte, la inseguridad del país y la falta de fuerza pública en algunas regiones también contribuyen a la deficiente conectividad, convirtiéndose este en uno de los grandes retos que tiene el país.

Al encuentro de los Exgobernadores de Medellín del día 27 de julio asistieron Dilian Francisca Toro (ex Gobernadora del Valle), Luis Pérez Gutiérrez, (ex Gobernador de Antioquia), Eduardo Verano de La Rosa (ex Gobernador Atlántico), Óscar Campo, (ex Gobernador del Cauca), William Villamizar (Ex Gobernador Norte de Santander), Sigifredo Salazar (ex Gobernador de Risaralda), Guido Echeverry (ex Gobernador de Caldas), Carlos Julio González (ex Gobernador del Huila), Carlos Eduardo Osorio (Ex gobernador del Quindío) y Dumek Turbay Paz (ex Gobernador de Bolívar).

“Ya estoy en Tokio, es una maravilla poder vivir esta experiencia, no me cambio por nadie, estoy contando las horas para entregar todo de mí en la pista.” https://t.co/oeWtS5OAfQ — Minuto30.com (@minuto30com) July 29, 2021