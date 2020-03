VIDEO: Exfutbolista Nolberto Solano fue detenido por acudir a una fiesta durante la cuarentena

El exjugador peruano Nolberto Solano fue detenido en Lima por acudir a una fiesta en medio de la cuarentena decretada por el coronavirus, Solano reconoció que no estuvo bien y se justificó por asistir a una reunión diciendo que él no está infectado con el Covid – 19.

“Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado”, manifestó Nolberto Solano.

El exfutbolista de 45 años, que hizo parte del Boca Juniors de Argentina y en clubes de la Premier League, “fue llevado a la comisaría de La Molina por no respetar el horario de inmovilidad social obligatoria, pero luego fue puesto en libertad”, dieron a conocer medios locales.

Defendiendo su postura, Solano dijo que estaba en una “simple reunión” a dos cuadras de su casa y recalcó que están “agrandando más de lo que es la situación” por el coronavirus.