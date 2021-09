A exfutbolista de la selección Colombia le robaron la moto en Cali

La futbolista profesional Laura Cosme fue víctima de robo cuando iba por las calles de Santiago de Cali, la despojaron de su motocicleta y elementos personales.

El hurto habría ocurrido el pasado domingo en el sector del barrio Los Cámbulos, en el sur de la capital del Valle.

«Fui abordada por dos sujetos armados en un vehículo Chevrolet Spark, modelo antiguo, no pude observar las placas del carro. Me apuntaron y me despojaron de mi motocicleta, una situación muy triste porque es mi herramienta de trabajo», detalló Laura en medio nacionales.

La futbolista que hizo parte de selecciones Colombia en todas las categorías, contó el momento de pánico que vivió cuando los sujetos la abordaron mientras iba ingresando a su vivienda.

“Yo les preguntaba por qué me iban a robar, les dije que no les iba a pasar las llaves. Luego reaccioné y se las pasé y ya. Cogieron mi celular, mis pertenencias y mi maletín”, manifestó de acuerdo con Noticias Caracol.

«Lastimosamente no tenía asegurada la moto, por eso es pérdida total si no se recupera», expresó Laura mientras afirmaba que estaba bien, y «gracias a Dios no me pasó nada. Hemos visto casos en los que estos sujetos te pueden disparar para robarte y te matan», indicó la exfutbolista del América de Cali y la selección Colombia.