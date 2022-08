Exdirector de La Picota a investigación por, al parecer, mandar a Carlos Mattos sin policías a cita médica

in

Wilmer José Valencia, exdirector de la cárcel La Picota, se enfrenta a proceso con la Procuraduría General de la Nación porque presuntamente envió a Carlos Mattos a una cita médica sin solicitar ni coordinar para que policías acompañaran su traslado, como es debido.

Hace meses se conoció que el empresario Carlos Mattos, condenado por sobornar jueces para que lo dejaran seguir comercializando vehículos Hyundai en el país, salió de su celda en La Picota (Bogotá) a una supuesta cita con el oftalmólogo. Pero, en lugar de regresar de inmediato a la cárcel, fue a otros lugares.

Carlos Mattos, de acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, habría salido de la cita médica, en vehículos del Inpec y con dragoneantes de la institución, hacia una propiedad suya a reunirse con abogados y otras personas, diligencias que no estaban autorizadas.

Por lo anterior, la Procuraduría investiga al exdirector de La Picota debido a que, además de que no está permitido que un interno pasee por la ciudad haciendo cosas no autorizadas, el traslado de estos debe ser acompañado de policías, no solo de funcionarios del Inpec.

Según el Ministerio Público, Valencia “posiblemente faltó a su deber de cumplir con diligencia e imparcialidad el servicio encomendado al no contemplar las medidas de seguridad necesarias para el traslado de Mattos e incumplió la orden que le habían sido impartida”.

Lo cual, además, permitió “trato preferencial” a Carlos Mattos sobre los otros internos.

La presunta falta disciplinaria del exdirector Valencia fue calificada por la Procuraduría como “grave a título de culpa gravísima”. Además, tres dragoneantes serán investigados por el mismo hecho, con clasificación de “gravísima a título de dolo”.

