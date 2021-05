En redes sociales se viralizó una publicación de Facebook en el que un hombre vestido de Policía decidió renunciar a la institución. El post se hizo viral en medio de la difícil situación que pasa el país debido a los presuntos casos de abuso de autoridad y el vandalismo en diferentes ciudades de Colombia.

El auxiliar de la Policía Nacional provocó euforia en redes sociales luego de que expresara: «renuncio a esto que era mi sueño vestir el uniforme verde oliva. Por qué mi vocación era servirle al país pero con todo lo que hoy se ve. Me repugna, algo que es apolítico sirviéndole a los políticos. Esto se creó para el pueblo, para salvaguardar la seguridad de los colombianos. No para masacrar a aquel que lucha por los mismos derechos que el uniformado tiene y les van a quitar con esas reformas (SIC*)».

El hombre ha manifestado que ‘tuvo que sacar de donde no tenía’ para su proceso de ingreso a la institución: «yo empecé el proceso de admisiones, me toco mejor dicho defenderme con las uñas, rascar la tierra con los dedos prácticamente para poder ir ahorrando e ir dirigiéndome hacia mi proyecto de vida, que era portar el uniforme con el mismo orgullo con el que presté mi servicio», recoge El Espectador.

Al terminar su escrito en Facebook, el auxiliar de la Policía afirmó: «era mi sueño ser policía y hoy en día desisto de ese sueño aquel que sea patrullero, cabo, sargento etc. entienda que esos “Gamines» también están luchando por sus derechos. Digo no a las reformas. Y digo no al gobierno(SIC*)».

“Vestir el uniforme verde oliva”: ese era el sueño del exauxiliar de la Policía