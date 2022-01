Exactriz de porno sufre una enfermedad que le impide caminar

Jenna Jameson, actriz porno más famosas de la historia, ha sido hospitalizada por una enfermedad que le debilita los músculos y le impide andar.

Lior Bitton, pareja de Jenna, explicó en sus redes sociales que «ella volvió a casa y no podía sostenerse en pie sola. Los músculos de sus piernas estaban muy débiles. No podía caminar hasta el baño. Al regresar, se iba cayendo y tenía que llevarla en brazos hasta la cama».

Jenna, conocida por su apodo “La Reina del Porno”, ha sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré. En un vídeo publicado en su Instagram, Jenna agradece a sus seguidores el apoyo recibido y actualiza su estado de salud.

La actriz de cine adulto permanece en un hospital de Hawaii después de ser diagnosticada con este síndrome que afecta al sistema nervioso.

Jenna había llegado al hospital luego de tener continuos vómitos y problemas para permanecer de pie y caminar, según ha informado su pareja.

«Actualización sobre Jenna. Sus piernas adelgazando. No puede caminar, no puede ponerse de pie y no mejora con el tratamiento IVIG y las vitaminas. Después de que sospecharon que era el síndrome de Guillain Barre, ahora tienen que hacer más pruebas porque no están seguros», se puede leer en el post de Bitton.