Ex Suegra Shakira «mis nietos no me quieren» y culpa a la cantante por el distanciamiento.

La madre de Piqué Montserrat Bernabeu, habría compartido un malestar a cercanos sobre sus nietos Sasaha y Milan. De acuerdo a una fuente que habló con la Revista»Lecturas», la ex suegra siente un distanciamiento al no recibir ni llamadas y mensajes como era habitual. Además al llevárselos a Miami, «su comportamiento ha cambiado y viven más pendientes del celular que de compartir con sus abuelos». Este comentario se desprende de la última visita en la que estuvo con ellos. A esto se suma que la señora Motserrat afirma que dejaron de llamar a sus abuelos “Avi” y “Ona” como era habitual (según ella por Shakira). Malestar que transcendió con el detalle que ellos prefieran más el dispositivo que salir a la calle.

