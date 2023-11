Ex modelo acusa a cantante de Guns N’ Roses de acoso sexual a finales de la década de los 80 y dice que no sabía que era famoso.

El cantante Alx Rose estaría viviendo un infierno debido a la demanda y denuncia que presentó una ex modelo que dice que en 1989, él abusó de ella cuando la invitaron a un bar en Nueva York. Sheila Kennedy como se identifica la demandante, había hablado de este hecho en el 2016 a través de un libro de su vida. Según detalla el cantante aprovechó su fama para «manipularla, controlarla y agredirla sexualmente violentamente«. Pero dice que no sabía quien era cuando lo conoció. De ahí que para los abogados de cantante «en pocas palabras, este incidente nunca ocurrió. En particular, estos reclamos son ficticios y se presentaron el día antes de que expire el plazo de presentación del estado de Nueva York» de acuerdo a la Ley de Sobrevivientes de adultos. Es más es posible que ella se haya tomado una foto con Alx pero este niega conocerla. En la demanda se afirma que Rose «empujó a Kennedy contra la pared y la besó«. Ella afirmó que no le importó, ya que estaba dispuesta a acostarse con a él. En resumen a pesar que se detallan más cosas sórdidas de la supuesta noche. El cantante de Guns N’ Roses y sus abogados están tranquilos.

GUNS N’ ROSES / BIENVENIDOS A LA JUNGLA



El Dato: La denuncia presentada en Nueva York, recuerda otros casos de presunto abuso sexual. Se habla de arresto por presunta violación de menores cargos que fueron retirados. Ella afirma que cuando escucha su nombre tiene síntomas similares a trastorno de estrés postraumático.

