Ex Bailarina de Shakira se despacha contra ella en TV al recordar un hecho de hace 15 años en un ensayo de la cantante.

La coreógrafa Jenny García, ex bailarina de la cantante colombiana Shakira, se despacha de nuevo contra ella en el programa de televisión «HOY» por un recuerdo. Cuenta que la considera grosera porque «en una oportunidad estando con seis bailarinas las hizo retirar» y eran parte de su show. Ahora no quiere colgarse de la fama de Shakira. Detalló «que la directora de baile intentó explicarle a la cantante que ella y las otras niñas, estaban recibiendo instrucciones por donde entrar«. Pero la barranquillera pidió que las retiraran en la prueba de sonido. Ella se desilusionó y quiere que dejen de tirarle porque su historial es real. Los presentadores de «Hoy» fueron duros también con la bailarina pero al mismo tiempo revelaron que les iban a pagar los shows con boletos y eso si estaba mal. Para colmó a Jenny, la corrió el Staff de Shakira de su camerino porque «la Señora» como la llama necesitaba el baño, sacándola en paños menores. En otras declaraciones ha dicho «que predique con lo que canta, porque creo que acaba de hacer algo con Fuerza (Rígida) y habla sobre las personas. A lo mejor ya cambió».

EX BAILARINA DE SHAKIRA JENNY PINO SE DESPACHA POR UN RECUERDO



«No es de alzar la voz, yo platiqué cómo me fue en la feria como artista la respeto y la admiro, pero como persona no«. Dijo también la bailarina.

