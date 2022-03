Evacúan a 127 colombianos que estaban en Ucrania y quedan 25 en la frontera

in

Bogotá, 2 mar (EFE).- La Cancillería de Colombia informó este miércoles que ayer fueron evacuados 127 colombianos de Ucrania a Polonia y que hay 25 más «en curso de evacuación» cerca de la frontera.

En total, ya han salido 232 colombianos de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, según informó la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

La Cancillería solo detalló, sobre el paradero de las personas evacuadas, que hay 40 colombianos hospedados en Varsovia, 5 en un puesto de asistencia en la frontera y 9 en Hungría.

Además, «hasta el día de hoy la Cancillería colombiana tiene un registro de 293 connacionales en Ucrania», informó el Ministerio de Exteriores colombiano en un comunicado.

Diez países latinoamericanos (Argentina, Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Bolivia y Ecuador) trabajan en un plan de evacuación conjunto de sus respectivos nacionales desde Ucrania, mediante un mecanismo de cooperación consular.

El martes, Ramírez pidió ante la Asamblea General de la ONU que Rusia rindiera cuentas por su «agresión injustificada y no provocada» contra Ucrania y que respondiera por «las consecuencias humanitarias, económicas, jurídicas y de toda índole» en las que ha incurrido.

«La Federación Rusa no puede devolver el tiempo buscando una agenda regresiva en la que grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de los pueblos. El mundo no quiere y no va a aceptar este retorno al pasado», recalcó.

Ramírez adelantó que Colombia respaldará la resolución que tiene previsto votar la Asamblea General para denunciar la invasión rusa y pedir la salida de sus tropas de Ucrania, un texto impulsado por Kiev y las potencias occidentales después de que Moscú vetase uno parecido en el Consejo de Seguridad.