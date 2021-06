Con dos partidos se abren los octavos de la Eurocopa, este sábado

Con dos partidos se abrirán este sábado 26 de junio, los octavos de final de la Eurocopa 2020.

La programación comenzará a las 11:00 de la mañana, hora de nuestro país, con el partido entre las selecciones de Gales y Dinamarca.

Gale avanzó como segundo del grupo A, mientras que Dinamarca ocupó la segunda casilla en el grupo B.

Entre tanto, a las 2:00 de la tarde se medirán Italia, que fue el líder del cuadrangular A en fase de grupos, y Austria, que ocupó la segunda casilla en el C.

