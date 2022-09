A 22.720 estudiantes les salió gratis las Pruebas Saber 11

in

Este fin de semana, 31.933 estudiantes de undécimo grado de las instituciones educativas oficiales, colegios privados y de cobertura presentarán las Pruebas Saber, las cuales realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES y que contarán con el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

“Este 3 y 4 de septiembre estarán los estudiantes de once de Medellín presentando las Pruebas Saber que los acreditará para poder acceder a la educación superior, un paso más en su formación que están haciendo todos estos jóvenes. A todos mucho éxito en esta presentación y que sea recoger todos los frutos en los 11 años de estudio”, afirmó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

En esta ocasión, 22.720 alumnos de instituciones educativas oficiales y de colegios de cobertura se beneficiaron con el pago de la inscripción al examen de Estado, el cual por tercer año consecutivo efectuó la Alcaldía de Medellín y cuya inversión superó los $1.346 millones.

“Me siento entusiasmada pero también con miedo porque es algo que nos puede definir la vida a los estudiantes, pero sin embargo me siento muy confiada de mí misma porque sé que he podido avanzar y he estudiado para presentarlas. ”, aseguró la estudiante de la Institución Educativa Mariscal Robledo, Valeria Yepes Monsalve.

El ICFES fijó 58 lugares, entre instituciones educativas oficiales, colegios, instituciones universitarias y universidades, para aplicar las Pruebas Saber 11. En total son 1.066 salones.

Para la Administración Distrital es importante poner a prueba los conocimientos que adquieren los estudiantes en su proceso formativo y, por eso, en el primer semestre de este año, 7.186 alumnos participaron en las Pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°. Además, 1.194 jóvenes de octavo grado hicieron parte de las pruebas PISA y otros 1.109 estuvieron en el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana -ICCS.