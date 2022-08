in

La Alcaldía de Medellín inició la transformación educativa más grande de la ciudad con la entrega de los Computadores Futuro a los estudiantes de los planteles educativos oficiales de la ciudad.

“Son computadores que tienen el poder de transformar la vida de un niño, reducir las brechas y desigualdades que hoy en el mundo, las más grandes, son las tecnológicas», dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.

Gracias a esta herramienta tecnológica, los jóvenes están ejecutando sus propios proyectos, que no habían podido iniciar porque no tenían los recursos para adquirirlo. Así como Samuel Rico, un estudiante del grado once en la Institución Educativa Concejo de Medellín, que utilizará el equipo para realizar los proyectos de creación de software.