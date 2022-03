in

La Alcaldía de Medellín continúa con la socialización del programa Computadores Futuro, con los estudiantes de las 12 instituciones educativas de la comuna 1- Popular, que recibieron los primeros 5.500 equipos.

«Seguimos recorriendo el sector socializando este gran proyecto, la permanencia educativa, la importancia de seguir estudiando y apoyar la Transformación Educativa. Hemos tenido la oportunidad de hablar con los padres de familia y con los estudiantes para resolver todas las dudas”, afirmó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz, quien encabeza los recorridos por cada institución.

La Administración Municipal tiene asegurados los Computadores Futuro, por lo que en caso de daño o robo se debe hacer el reporte a través del rector de la institución educativa, quien activará la ruta con el equipo de la Mesa de Ayuda de la unidad de Tecnología e Innovación.

Abraham Eliezer Oñate Añez, estudiante del grado once de la institución educativa María de los Ángeles Cano Márquez, dijo: “este computador nos va a ayudar mucho a todos los estudiantes para mejorar nuestro proceso educativo. Mi sueño es estudiar idiomas, me va a servir mucho para introducirme en eso y aprender inglés, francés, alemán y creo que para hacer cursos virtuales me va a ayudar, en ese sentido, el computador”.

Los equipos tienen un software de verificación, que emite una señal a la Mesa de Ayuda informando sobre el funcionamiento del computador: la hora y el lugar cuando se conectó a internet. De los computadores entregados el 10 de febrero, el 97 % se utilizan para el desarrollo educativo.

Los Computadores Futuro hacen parte de las estrategias de permanencia y formación académica de los estudiantes de Medellín, por lo tanto, pueden utilizarlos en sus colegios y casas para desarrollar sus actividades escolares. Para acceder a este programa, los niños, niñas y jóvenes solo deben estar matriculados en una de las 229 instituciones educativas oficiales.

La agenda inicia con la conmemoración del Mes del Teatro, en marzo, https://t.co/ZP0qAblBEK — Minuto30.com (@minuto30com) March 2, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí