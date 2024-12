Aunque usted no lo crea a un estudiante en Canadá, le sale más barato ir a clases en avión que en bus o uber cada mes.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Como si fuera un programa de «Ripley’s Believe It or Not» un estudiante de Canadá es noticia y tendencia en redes porque llega a sus estudios en avión para evitar el alquiler de auto, apartamento o montar en bus. El se llama Tim Chen con 22 años de vida y estudiante de ingeniería, quien vive tan alejado de su universidad a unos 2.400 kilómetros que hizo cálculos y le sale más barato montar en avión «que vivir en la ciudad donde queda el centro universitario» o montar en bus o transporte público.

Un alquiler promedio en Vancouver (Canadá) le valdría mensualmente $2.000 dólares, y eso sin contar otros gastos adicionales. Tomando el avión teniendo en cuenta que solo va dos veces por semana su pasaje aéreo le vale $150 dólares ida y vuelta. Lo que al mes, le representa solo $1.200 dólares ahorrándose $800 dólares al mes.

Tim Chen se ha convertido en toda una celebridad en redes, noticieros y portales que lo catalogan como genio de las finanzas al abordar el vuelo de la aerolínea Air Canada dos veces por semana para asistir a sus clases en la Universidad de British Columbia (UBC), ubicada en Vancouver, Canadá. Dicen que como él existen varios estudiantes en el mundo que hacen iguales cálculos y podrían ser parte del espacio «Aunque Usted No lo Crea de Ripley’s».

Debido a esta noticia la Universidad está pensando en cada estudiante y tiene previsto dar una solución al hospedaje de alquiler alto en Vancouver, «considerando la creación de instalaciones de vivienda por debajo del mercado para estudiantes que enfrentan este desafío». Chen ahora es celebridad y cuentan que amigos al ser un estudiante brillante le están ofreciendo hospedarlo.

Tim Chen el estudiante que viaja en avión para ir a clases



Lee más noticias de entretenimiento.