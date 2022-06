La estrategia para destruir al oponente

in

El preámbulo de lo que sería un gobierno de Petro quedó descubierto la semana pasada con los Petro-videos. La “política del amor” consistía en destruir todo aquel que no piense como ellos. Una guerra no de ideas; sino de un todo vale, con el fin de aniquilar a los contrincantes políticos. Se planea acabar con todos; según su conveniencia política. Todo lo que no son ellos es amenaza y debe ser destruido; salvo que les pueda servir.

En un país democrático la discusión siempre debe ser sobre las ideas. Sin embargo, en una reunión de la campaña presidencial donde estaba presente el senador Petro; Roy Barreras hace una pregunta objetivo a la campaña: “¿Cuál es el enemigo a destruir?”. Y menciona un ejemplo de estrategia que él había usado. La titulaba “jubilemos a Uribe”. Termina diciendo que sigue en la destrucción del uribismo, y si ahora debe crearse una estrategia contra el centro político. En otros videos se revela que en efecto, fueron por Sergio Fajardo y luego por Alejandro Gaviria.

Las bodegas de redes también tenían su función. El asesor de comunicaciones del petrismo, Sebastián Guanumen, habla sobre cuentas reales y paralelas. Y menciona cómo debe ser la estrategia contra Federico Gutiérrez. No mencionaron sus propuestas, ni la forma de combatirlas. La idea era ponerlo como “depravado”, y que cuando la gente la robaran en la calle pensaran “Hijueputa, esto es Fico”. Estos videos revelan unas condiciones morales y éticas que reafirman que no son aptos para gobernar.

Pero también hay temas penales de por medio. Uno de los videos prueba que la campaña ya sabía de la visita de extraditables en las cárceles antes de que se hiciera público en medios. “Hay visitas a los extraditables de gente del Pacto Histórico ofreciendo la no extradición”, dice Roy Barreras. Petro había salido a negar este tipo de ofrecimientos; pero como se evidencia la campaña conocía la razón de las visitas a las cárceles. Incluso la senadora electa por el Pacto Histórico, Clara López, le dice a Petro que no aliente el tema, y que cuando gane puede cambiar de opinión: “Uno puede decir no y después cambiar de opinión”.

Entonces si son gobierno, ¿Si les van a ofrecer el perdón social y le van a dar garantías de no extradición?.

La posible financiación ilegal de la campaña también está en juego. Las personas jurídicas no pueden aportar financiación a campañas presidenciales. No obstante, el senador Roy menciona que “Supergiros” apoyó la primera vuelta presidencial, y que la junta directiva está lista para avanzar en un sistema cooperativo financiero para acabar con el monopolio bancario; y que esto “va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”. También se menciona que el equipo de comunicaciones de la campaña estaba dirigido por María Pardo, quien estaba financiada por Christian Daes.

Los Petrovideos son asquerosos. Ahora conocemos los delitos y trampas que se fraguaban en el más alto nivel de la campaña Petro. Les gusta el dinero en efectivo, evaden normas, violan topes, y elaboran estrategias sucias para acabar con rivales. Ahora también vemos como todo el santismo resultó en esa campaña. Los mismos con las mismas. Un cambio pero en reversa.