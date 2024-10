Desde este jueves 11 de abril, inician las medidas de restricción o racionamiento en el servicio de agua potable en Bogotá y municipios aledaños.

Para este proceso, la cuidad fue divida en nueve zonas y turnos en los que se realizarán los cortes por un lapso de 24 horas continuas de 8:00 a. m. a 8:00 a. m. del día siguiente.

Los municipios aledaños a la capital que se abastecen de las redes del Acueducto de Bogotá son Soacha, Funza, Madrid, Cota, Mosquera, La Calera, Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá y Tocancipá.

El calendario será rotativo y se informará a la ciudadanía los nuevos días, una vez termine la primera rotación de zonas definidas para la restricción o racionamiento de agua.

La Administración Distrital informará diariamente el consumo del día interior y el nivel de los embalses del sistema Chingaza y su relación con la curva a la que se requiere llegar para alcanzar el 75 % de llenado de los mismos a finales de este año.

Municipios tendrán cortes y racionamiento de agua potable

Viernes 12 de abril de 2024: Cota

Para este viernes 12 de abril el municipio de Cota en su zona industrial no contará servicio de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del sábado 13 de abril.

Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana).

Martes 16 de abril de 2024: Soacha

Para el martes 16 de abril en el municipio de Soacha regirá la restricción en el suministro de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del miércoles 17 de abril.

Miércoles 17 de abril de 2024: Funza, Madrid y Mosquera

Para el miércoles 17 de abril en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera; regirá el turno de restricción, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del jueves 18 de abril.

Funza, Madrid y Mosquera (Planadas, Mosquera 1 y 3).

Jueves 18 de abril de 2024: La Calera

Para el jueves 18 de abril, el municipio de La Calera no contará con servicio de agua potable desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del viernes 19 de abril.

La Calera y sector Arboretto.

Viernes 19 de abril de 2024: Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá y Tocancipá

Para el viernes 19 de abril habrá suspensión en el servcio de agua potable para los municipios de Chía, Cajicá, Sopó, Gachancipá y Tocancipá. La medida regirá desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. del sábado 20 de abril.

