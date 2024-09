El próximo 21 al 24 de marzo tendrá lugar el Festival Estéreo Picnic -FEP- 2024 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Muchos fanáticos están emocionados por asistir al festival más importante de Colombia.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Con artistas nacionales e internacionales, este espacio estará lleno de diversidad, baile, lágrimas, libertad y sueños cumplidos.

Es importante que los asistentes estén al tanto de los pormenores del evento para que no se presenten incovenientes a la hora de escuchar a los artistas favoritos, es por eso que la promotora del festiva compartió los horarios en los que saldrán los artistas a los escenarios del FEP:

Horarios del FEP 2024

Jueves 21 de marzo

16:30 Lucas Hill, Mariscos

17:10 Maca & Gero

17:15 Buha 2030

18:00 Laura Pérez, Mala Bengala

18:45 Hozier, Leisure

19:45 King Gizzard & the Lizard Wizard, The Virginian Valley

20:45 Thirty Seconds to Mars, Future Island

22:23 Limp Bizkit, Zhu

23:15 Kings of Leon

00:00 Wide Awake

00:45 Bad Gyal

01:30 Floating Points

Viernes 22 de marzo

15:30 Anamaría Oramas

16:15 Irepelusa, Saikoro

17:00 Divino Niño, Matar Fuma

17:45 Nothing but thieves, Okraa

18:45 Phoenix, Omar Apollo

19:45 James Blake, Akriila

20:45 Greta Van Fleet, Arca

21:45 Sam Smith

22:00 Overmono

23:30 Sza

00:00 Verraco

00:45 Black Coffee

01:00 Proyecto Uno

01:30 Four Tet

Sábado 23 de marzo

14:15 Laurel

15:00 Afro Legends, More

15:45 Lolabúm, Homie!

16:30 Fruko y sus tesos, El Kalvo

17:15 Penyair

17:30 Poolside

18: 30 Grupo Frontera, Dillom, Swing the Sasha

19:30 The Blessed Madonna

20:30 M.I.A

20:45 SAIKO

21:30 Kaputt Takeover

21:45 Placebo

23:15 Feid

00:30 Nuclear Digital Transistor

00:45 Tornall, Who Made Who

1:30 Kittin

2:00 Tainy

Domingo 24 de marzo

14:15 Caballos de fuerza

15:00 Los dinosaurios murieron ayer, Selene

15:45 Volcán, Verito Asprilla

16:30 Ruzto, Oblivion’s MaightyTrash

17:15 The Vaccines, La Etnnia

18:15 Kevin Kaarl, Esteban Rojas

19:15 The Offspring, Nicki Nicole

20:15 Yves Tumor, Latin Mafia

21:30 Blink – 182

23:00 Dj Lolita

23:15 Arcade Fire

00:00 Ysy A

01:00 The Blaze

De esta manera las personas que van a asistir al festival podrán programarse en los horarios que deseen ver a sus artistas favoritos.

El FEP cuenta con una gran variedad de artistas y géneros musicales como rock, rap, pop, salsa, regional mexicana, reggaeton, entre otros.

Lea también: Se casa uno de los hijos de Gustavo Petro, la pedida de mano fue en Canadá

Para mayor información puede visitar: https://mailchi.mp/paramopresenta/fep2024-estos-son-los-horarios-de-un-mundo-distinto.

Más noticias de Entretenimiento